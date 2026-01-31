Tausende demonstrieren in Bern für Kurden in Syrien

Keystone-SDA

Mehrere tausend Menschen haben sich am Samstag in Bern zu einer weiteren Kundgebung für die kurdischen Gebiete in Syrien versammelt. Sie folgten einem Aufruf von kurdischen Exilorganisationen, Linksaussen-Gruppierungen und weiteren Kreisen.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die bewilligte Demonstration stand unter dem Motto «Defend Rojava» (Verteidigt Rojava), wie ein Korrespondent der Nachrichtenagentur Keystone-SDA berichtete. Geplant war ein Umzug durch die Innenstadt.

Die von Kurden als Rojava bezeichnete Region liegt im Norden Syriens. Am Freitag war ein Waffenstillstandsabkommen zwischen Truppen der syrischen Übergangsregierung und kurdischen Kräften geschlossen worden. Die Lage gilt aber als fragil.

In den letzten Wochen hat es zahlreiche Rojava-Demos in den grossen Schweizer Städten gegeben.