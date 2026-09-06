Tausende Fans bei Freddie-Mercury-Statue in Montreux zum 80sten.

Keystone-SDA

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Tausende Fans sind am Sonntag in Montreux zu der Statue von Freddie Mercury gepilgert. Sie feierten den 80. Geburtstag des früh verstorbenen Sängers der legendären Rockgruppe Queen. Montreux feiert seit 2003 "Freddie Days".

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(Keystone-SDA) Viele kamen aus Anlass des runden Geburtstags in ähnlich auffälliger Kleidung, wie Mercury sie zu Lebzeiten getragen hatte. Der britische Sänger hatte seine letzten Lebensjahre in Montreux verbracht, bevor er 1991 in Folge einer Aids-Infektion im Alter von 45 Jahren starb.

Seit 2003 werden an Mercurys Geburtstag in Montreux die «Freddie Days» gefeiert. Zum runden Geburtstag in diesem Jahr gab es seit Mittwoch Konzerte und Gesprächsrunden, die am Sonntag zu Ende gehen. Am Samstagabend schnitt Mercurys Schwester Kashmira Bulsara einen Geburtstagskuchen an.

«Es gibt Leute, die jedes Jahr kommen. Ich würde nicht sagen, dass es eine Fangemeinde ist, es ist vielmehr eine Familie», sagte Lucien Muller, der die Feiern ehrenamtlich organisiert. «Wir versuchen, Freddie Mercurys Vermächtnis in einer Stadt zu ehren, die ihm viel bedeutet hat.»

Queen nahmen sechs Alben in Montreux auf

Mercurys Band Queen unterhielt ein Studio im Casino von Montreux, wo sie sechs Alben aufnahm. Heute befindet sich dort eine Ausstellung, in der Fans sich am Mischpult versuchen können.

Die 1996 errichtete Bronze-Statue in Montreux zeigt Mercury in triumphaler Pose, war über und über mit Luftballons, Blumen und Botschaften der Fans aus aller Welt bedeckt. «Es ist ein besonderer Geburtstag, also muss man sich schon die Mühe machen, zu kommen und alles zu feiern, was mit Freddie zu tun hat», sagte eine Frau, die aus dem australischen Canberra angereist war.

Der Oscar-prämierte Film «Bohemian Rhapsody» von 2018 hatte Mercury auch einer jüngeren Generation näher gebracht. «Es sind so viele Leute hier, die nicht alt genug sind, um Queen live gesehen zu haben. Das ist fantastisch, weil es Freddies Namen lebendig hält», sagte Julie Criddle, die 1977 beim Dreh für das Video zu dem Hit «We are the Champions» dabei gewesen war.

Der Komponist Mike Moran, der zusammen mit Mercury die Stücke für das Album «Barcelona» geschrieben hatte, sagte, dass Mercury wahrscheinlich überrascht gewesen wäre, so viele Leute an seinem Geburtstag zu sehen. «Er hätte es geliebt, er liebte es, verehrt zu werden, aber er hätte es gehasst, 80 Jahre alt zu sein.»