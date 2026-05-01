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Tausende nehmen an 1.-Mai-Demonstration in Zürich teil

Keystone-SDA

In der Stadt Zürich haben sich tausende Demonstrierende zum Tag der Arbeit versammelt. Das Motto lautet in diesem Jahr "Blocchiamo tutto".

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Auf dem Helvetiaplatz waren Fahnen mit kommunistischen Motiven, Vertretungen von SP, der Gewerkschaften Unia und Syna, aber auch kurdische, tamilische und weitere Gruppierungen zu sehen.

Der offizielle Umzug führt vom Helvetiaplatz durch die Innenstadt zum Sechseläutenplatz. An der Abschlusskundgebung ab 12 Uhr halten ein italienischer Gewerkschafter und die Zürcher Neo-Nationalrätin Michèle Dünki-Bättig (SP) die Reden.

Linksextreme Kreise haben für den Nachmittag zu einer unbewilligten Nachdemo aufgerufen.

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