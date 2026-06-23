Teenager fuhren zu schnell und mit Wheelies durchs Luzerner Rottal

Keystone-SDA

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Fünf jugendliche Töfffahrer zwischen 16 und 18 Jahren sind teils massiv zu schnell durchs Luzerner Rottal gefahren. Sie wurden Ende März festgenommen und nun wegen groben Widerhandlungen gegen das Strassenverkehrsgesetz angezeigt.

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(Keystone-SDA) Sie sollen überdies verbotene Wheelies auf öffentlichen Strassen ausgeführt haben, wie die Luzerner Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilte. Die Delikte ereigneten sich im Gebiet Grosswangen, Buttisholz und Ruswil.

Die Teenager mussten ihren Führerausweis abgeben. Bei allen fünf hat die Polizei Hausdurchsuchungen durchgeführt.