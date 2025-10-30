Thimm wird CEO der Spital Region Oberaargau AG

Keystone-SDA

Der Verwaltungsrat der Spital Region Oberaargau SRO AG hat Timo Thimm zum neuen CEO gewählt. Der 46-Jährige übernimmt die Leitung des Spitals in Langenthal per 1. Januar 2026.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der 46-jährige Thimm ist seit 2004 bei der SRO AG tätig und gehört seit 2014 zur Geschäftsleitung, wie aus einer Mitteilung vom Donnerstag hervorgeht. Zuletzt war er als operativer Leiter für alle Akutstationen und medizinischen Dienste zuständig.

Interimistisch hatte Finanzchef Rolf Hayoz das Spital geführt, nachdem Andreas Kohli im Juni seine Stelle gekündigt hatte. Kohli stand 15 Jahre an der Spitze. Als Grund für die Kündigung nannte er unterschiedliche Auffassungen in strategischen Fragen. Auf seinen Wunsch wurde er darauf umgehend von allen Funktionen entbunden.

Zur SRO AG gehören das Spital Langenthal, die zwei Gesundheitszentren in Huttwil und Niederbipp sowie der Panorama Park in Herzogenbuchsee.