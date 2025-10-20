Thomas Binggeli gewinnt Berner HIV-Wirtschaftspreis 2025

Keystone-SDA

Thomas Binggeli ist mit dem HIV-Wirtschaftspreis 2025 ausgezeichnet worden. Die Sektion Bern des Handels- und Industrievereins (HIV) ehrte den Gründer und Inhaber von Thömus für seine Innovationskraft und seinen Beitrag zum Wirtschaftsstandort Bern.

1 Minute

(Keystone-SDA) Das teilte der HIV am Montag mit. Binggeli habe gezeigt, dass Mut, Beharrlichkeit und Vision neue Massstäbe setzen könnten.

Der heute 51-Jährige hatte 1991 mit 17 Jahren auf dem elterlichen Hof in Oberried BE eine Velowerkstatt gegründet. Daraus entwickelte sich ein Hightech-Unternehmen mit rund 400 Mitarbeitenden und einer eigenen Entwicklung und Produktion in der Schweiz.

Das Unternehmen bilde mehr als 50 Lernende aus und bekenne sich klar zum dualen Bildungssystem, hiess es. Binggeli engagiere sich zudem für nachhaltige Mobilität, etwa mit dem Swiss Bike Park in Oberried.

Der Wirtschaftspreis wird seit 1985 jährlich an eine Persönlichkeit verliehen, die aus Sicht des HIV einen ausserordentlichen Beitrag für den Wirtschaftsstandort Bern geleistet hat. Die Sektion Bern ist mit 1500 Mitgliedern die grösste von insgesamt sieben Sektionen des Handels- und Industrievereins des Kantons Bern.