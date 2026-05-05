Thuner Stadtplanerin wechselt zum Kanton

Keystone-SDA

Susanne Szentkuti, die Co-Leiterin des Thuner Planungsamts, wechselt zum Kanton Bern. Ab November 2026 leitet sie die Abteilung Naturförderung im Amt für Landwirtschaft und Natur, wie die Stadt Thun und der Kanton Bern am Dienstag mitteilten.

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(Keystone-SDA) Die diplomierte Biologin tritt die Nachfolge von Urs Känzig an, der pensioniert wird. Szentkuti arbeitet seit 2015 im Planungsamt der Stadt Thun, seit 2017 als Stadtplanerin und Co-Leiterin des Planungsamts. Davor war sie sechs Jahre in der Abteilung Stadtentwicklung der Stadt Burgdorf tätig.