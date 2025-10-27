Thurgauer alt Regierungsrat Kaspar Schläpfer ist verstorben

Keystone-SDA

Der frühere Thurgauer Regierungsrat Kaspar Schläpfer ist 74-jährig gestorben. Der FDP-Politiker leitete von 2003 bis 2016 das Departement für Inneres und Volkswirtschaft.

(Keystone-SDA) Schläpfer starb am Freitag nach langer Krankheit. Die Thurgauer FDP bestätigte gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA einen Bericht der «Thurgauer Zeitung».

Der 1951 geborene Jurist trat nach seiner ersten Wahl die Nachfolge von Hermann Lei (FDP) an, der im Zusammenhang mit dem Finanzdebakel um die Mittelthurgaubahn (MThB) zurücktrat.

Mit Schläpfer als Volkswirtschaftsdirektor wurde der Kanton Thurgau zeitweise zum schweizweiten Spitzenreiter bei der Energieförderung, gemessen an den Auszahlungen pro Kopf.

Schläpfer musste nach seinem Rücktritt aus der Regierung Kritik einstecken. Nachdem der Tierschutzfall Hefenhofen 2017 seinen Höhepunkt erreichte, wurden Versäumnisse der Behörden bekannt, welche in seine Amtszeit fielen.