The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

Thurgauer Bahnen und Busse befördern 23 Millionen Passagiere

Keystone-SDA

Die Zahl der Reisenden im öffentlichen Verkehr des Kantons Thurgau hat innerhalb eines Jahres um 2,7 Prozent zugenommen. 2024 nutzen somit 23 Millionen Passagiere die Regionalbahnen und Regionalbusse im Kanton.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Mit der erfreulichen Entwicklung der Nachfrage erhöhte sich auch der Kostendeckungsgrad des Regionalverkehrs im Kanton Thurgau gegenüber dem Jahr 2023 um 3 Prozentpunkte, schrieb die kantonale Abteilung öffentlicher Verkehr am Freitag in einer Mitteilung. Dieser habe vergangenes Jahr 50 Prozent betragen. Verglichen mit dem Jahr 2019 sei die Wirtschaftlichkeit um 6,7 Prozentpunkte gestiegen.

Die Züge, Busse und Fähren des öffentlichen Regionalverkehrs legten 2024 rund 13,3 Millionen Kilometer zurück. Das sind 1,8 Prozent mehr als im Vorjahr, hiess es in der Mitteilung weiter.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
13 Likes
14 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
30 Likes
58 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Aylin Elçi

Wie werden psychische Krankheiten in Ihrem Land behandelt?

In der Schweiz werden immer mehr Menschen mit Elektrotherapien oder Psychotherapien mit Psychedelika behandelt. Kennen Sie ähnliche Ansätze?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
12 Likes
18 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft