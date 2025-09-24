The Swiss voice in the world since 1935
Thurgauer E-Government-Projekt erhält Auszeichnung

Keystone-SDA

Ein Projekt des Kompetenzzentrums Digitale Verwaltung des Kantons Thurgau hat beim 24. E-Government-Wettbewerb in Berlin (D) in einer der Kategorien den ersten Preis gewonnen. Das digitale Angebot entstand in Zusammenarbeit mit dem Unternehmen Ubique aus Zürich.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Den Preis habe es in der Kategorie «Verwaltungsprozesse von Anfang bis Ende neu gedacht» gegeben, teilte die Thurgauer Staatskanzlei am Mittwoch mit. Die Jury habe das Projekt für seinen innovativen Ansatz gelobt.

Einwohnerinnen und Einwohner können damit digitale Nachweise über eine App sicher abrufen und verwenden. Beispiele hierfür sind Wohnsitzbestätigungen oder Betreibungsregisterauszüge. Bedingung für die Umsetzung der Dienstleistung ist die Zustimmung zum E-ID-Gesetz bei der Abstimmung am kommenden Sonntag.

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

