Thurgauer Kantonalbank verzeichnet Rekordgewinn

Keystone-SDA

Die Thurgauer Kantonalbank (TKB) hat den höchsten Gewinn in ihrer Geschichte erzielt. Entsprechend erhöht sie die Dividende auf den Partizipationsscheinen um 20 Rappen auf 3,60 Franken, wie die TKB am Donnerstag mitteilte.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Der Geschäftserfolg als Mass der operativen Leistung stieg um 5,1 Prozent auf 230 Millionen Franken. Die Kantonalbank hatte zuvor nur einen Unternehmenserfolg im Vorjahresrahmen in Aussicht gestellt. Nach der Bildung von Reserven für allgemeine Bankrisiken (57 Millionen Franken) und nach Abzug der Steuern resultierte ein Rekordgewinn von 162,3 Millionen Franken nach 158,0 Millionen im Vorjahr, wie es im Communiqué heisst.

Dies ermöglicht auch eine höhere Dividende. Dabei wird nicht nur die Dividende für Partizipationsscheine erhöht. Auch dem Kanton Thurgau als Hauptaktionär fliessen mit 55,7 Millionen Franken 5,6 Prozent mehr zu als im Vorjahr. Die gewinnberechtigten Gemeinden erhalten derweil das gesetzliche Maximum von 3 Millionen Franken. Inklusive Entgelt für die Staatsgarantie, Steuern und weiteren Abgaben ergebe sich damit ein Beitrag an die öffentliche Hand von rund 80 Millionen Franken, schreibt die TKB.

Zinsgeschäft im Plus

Insgesamt erzielte das Staatsinstitut einen 4,5 Prozent höheren Geschäftsertrag von 439,0 Millionen Franken. Trotz Margendruck habe das Zinsgeschäft und damit der wichtigste Ertragspfeiler zulegen können. Der Netto-Zinserfolg erhöhte sich um 4,1 Prozent auf 301,2 Millionen Franken.

Auch in den übrigen Geschäftsbereichen verbucht die Bank ein Ertragswachstum. Im Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft nahmen die Erträge um 8,6 Prozent zu, jene aus dem Handelsgeschäft um 0,8 Prozent.

In ihrem Kerngeschäft, der Vergabe von Hypotheken, habe die TKB ihre Stellung weiter stärken können, schrieb die Bank. Das Hypothekarvolumen stieg laut den Angaben um 1,7 Prozent auf über 25,8 Milliarden Franken. Das gesamte Ausleihungsvolumen wuchs um 1,4 Prozent auf 27,3 Milliarden Franken.

Bei Nettoneugeldern von 944 Millionen stiegen die gesamten verwalteten Kundenvermögen derweil um 7,5 Prozent auf 28,7 Milliarden Franken an, wie die TKB weiter schreibt.