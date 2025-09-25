Thurgauer Regierung will weitere Millionen für die Digitalisierung
Der Thurgauer Regierungsrat hat beim Kantonsparlament mit dem Budget des kommenden Jahres 9,6 Millionen Franken beantragt, um die Digitalisierung der Verwaltung bis 2029 weiter voranzutreiben. Damit soll an die Umsetzungsphase 2022 - 2025 des Projekts angeknüpft werden, wofür der Grosse Rat einen Rahmenkredit von 12,8 Millionen Franken bewilligt hatte.
(Keystone-SDA) Das damals aufgebaute Kompetenzzentrum Digitale Verwaltung realisierte schon zahlreiche Projekte, schrieb der Kanton Thurgau am Donnerstag in einer Mitteilung. Es habe die Digitalisierung der Kantonsverwaltung gebündelt vorangetrieben und einen grossen Nutzen für die Bevölkerung, Unternehmen und die Verwaltung geschaffen. Der digitale Schalter des Kantons verfüge bis Ende 2025 über rund 120 Dienstleistungen.