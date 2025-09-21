The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

Tiktok-Deal wird laut den USA in wenigen Tagen unterzeichnet

Keystone-SDA

Die Vereinbarung über das US-Geschäft von Tiktok soll nach Angaben des Weissen Hauses voraussichtlich in den kommenden Tagen unterzeichnet werden. "Wir sind zu 100 Prozent überzeugt, dass der Deal jetzt steht", sagte Sprecherin Karoline Leavitt dem TV-Sender Fox News.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) Der Deal müsse nur noch unterschrieben werden, sagte Leavitt dem US-Fernsehsender. Das US-Geschäft werde mehrheitlich amerikanischen Investoren gehören. Um «Daten und Privatsphäre» werde sich der Software-Riese Oracle kümmern, sagte sie.

Algorithmus «von Amerika» kontrolliert

Ein zentraler Streitpunkt war in den vergangenen Jahren der Algorithmus, der entscheidet, welche Videos den Nutzenden als Nächste angezeigt werden. In den USA wurde neben Datenschutz-Bedenken oft die Sorge geäussert, die chinesische Regierung könnte über diese Software die öffentliche Meinung manipulieren. Tiktok und Bytedance weisen das zurück – aber in dem US-Gesetz wurde ausdrücklich festgeschrieben, dass weder die chinesische Regierung noch der bisherige Mutterkonzern Kontrolle über den Algorithmus haben dürfen.

Einige Tiktok-Kritiker in den USA hatten davor gewarnt, den bisherigen Empfehlungsalgorithmus nach der Übernahme des US-Geschäfts weiterzuverwenden. Leavitt sagte nun, der Algorithmus werde «von Amerika» kontrolliert werden. Das lässt die Möglichkeit offen, dass die bisherige Software weiterhin zum Einsatz kommt.

Trump verlängerte Fristen

Der aktuelle Tiktok-Mutterkonzern Bytedance hat seine Zentrale in Peking – die Zukunft der App in den USA hängt deshalb seit Monaten in der Schwebe. Das US-Geschäft der App hätte nach einem im vergangenen Jahr beschlossenen US-Gesetz eigentlich bis zum 19. Januar 2025 von Bytedance verkauft werden müssen, oder die App hätte in den USA vom Netz gehen müssen. Doch Trump räumte gleich zu seinem Amtsantritt im Januar eine zusätzliche Frist ein, die er später immer weiter verlängerte. Dafür gab es in dem Gesetz keine Grundlage.

In den USA zählt Tiktok nach früheren eigenen Angaben mehr als 170 Millionen Nutzerinnen und Nutzer. Auf den Betrieb der Kurzvideo-App ausserhalb der USA dürfte die Abtrennung des US-Geschäfts keine Auswirkungen haben.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
27 Likes
37 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
36 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
13 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft