Tote nach neuen Angriffen zwischen Afghanistan und Pakistan

Keystone-SDA

Neue Angriffe zwischen den Nachbarstaaten Afghanistan und Pakistan haben Berichten zufolge Opfer auf beiden Seiten gefordert.

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(Keystone-SDA) In der afghanischen Grenzprovinz Kunar seien drei Menschen getötet und 45 verletzt worden, berichtete der afghanische Nachrichtensender Tolonews unter Berufung auf einen lokalen Behördenvertreter. In Pakistan gab es mindestens drei Verletzte, wie ein Sprecher der Grenztruppen erklärte.

Beobachtern zufolge war es der schwerste Zwischenfall seit gut einem Monat. Ende Februar war ein Krieg zwischen den Nachbarländern ausgebrochen. Überschattet wurde der Konflikt vom Iran-Krieg.

Bemühungen zu einem dauerhaften Ende der Kämpfe sind bislang zu keinem abschliessenden Ergebnis gekommen. Am Ende des Fastenmonats Ramadan hatten sich Pakistan und Afghanistan auf eine kurze Feuerpause geeinigt.