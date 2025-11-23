Tour-Absage: Donald Glover hatte Schlaganfall und Herz-OPs

US-Künstler Donald Glover hat erstmals öffentlich gemacht, dass ein Schlaganfall und weitere gesundheitliche Probleme zur kurzfristigen Absage seiner "New World Tour" im vergangenen Jahr geführt haben. Bei einem Auftritt beim "Camp-Flog-Gnaw"-Festival in Los Angeles berichtete der Schauspieler, Musiker und Autor am Samstagabend, er habe während der Tour plötzlich starke Kopfschmerzen und Sehstörungen gehabt.

(Keystone-SDA) «Ich hatte sehr starke Schmerzen im Kopf in Louisiana und habe trotzdem gespielt», sagte Glover, der auch unter seinem Musikalias Childish Gambino bekannt ist, US-Medien zufolge. In Houston sei er schliesslich ins Krankenhaus gegangen – dort stellten Ärzte einen Schlaganfall fest. Später sei zudem ein Loch in seinem Herzen entdeckt worden, das zwei Operationen nötig gemacht habe. Auch einen Fuss habe er sich gebrochen.

Botschaft an Fans und Branche

Mit der Offenlegung reagierte Glover auf die seit Monaten kursierenden Spekulationen über die abrupt gestrichenen Tourtermine. Bislang hatte der 42-Jährige lediglich von einer Operation und notwendiger Erholung gesprochen. Nun betonte er vor Fans, wie knapp die Situation gewesen sei. «Sie sagen, jeder habe zwei Leben – und das zweite beginnt, wenn man merkt, dass man nur eines hat», sagte er. Man solle das eigene Leben genauso führen, wie man es wolle.

Glover gehört zu den vielseitigsten Künstlern seiner Generation – als Schauspieler, Musiker, Autor und Regisseur, ausgezeichnet unter anderem mit Emmys, Grammys und Golden Globes. Die Enthüllungen dürften nicht nur seine Fans, sondern auch die Branche aufhorchen lassen: Glover hatte in den vergangenen Jahren mehrere grosse Projekte parallel verfolgt, von der Arbeit an Fernsehserien bis zu neuen Musikveröffentlichungen.