Tourismus in der Schweiz weiter auf Wachstumskurs

Keystone-SDA

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Der Tourismus in der Schweiz hat 2025 weiter zugelegt. Sowohl die Einnahmen ausländischer Gäste als auch die Ausgaben der Schweizer Bevölkerung für Reisen stiegen an. Die Fremdenverkehrsbilanz blieb trotz eines leichten Rückgangs klar positiv.

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(Keystone-SDA) Der Tourismus hat 2025 seinen Wachstumskurs fortgesetzt: Sowohl die Ausgaben der Schweizer Bevölkerung für Reisen ins Ausland als auch die Einnahmen aus dem Reiseverkehr ausländischer Gäste in der Schweiz nahmen zu. Die Fremdenverkehrsbilanz bleibt weiterhin deutlich positiv.

Die Ausgaben von ausländischen Reisenden in der Schweiz stiegen um 1,6 Prozent auf 20,5 Milliarden Franken, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Montag mitteilte. Die Schweizerinnen und Schweizer gaben für Reisen ins Ausland mit 19,3 Milliarden Franken 1,9 Prozent mehr aus als im Vorjahr.

Per Saldo bleibt die sogenannte Fremdenverkehrsbilanz mit einem Überschuss von 1,2 Milliarden Franken damit positiv. Im Vergleich zum Jahr 2024 fiel sie jedoch um 2 Prozent geringer aus.

Mehr Übernachtungsgäste

Das Wachstum im Inland wurde vor allem von ausländischen Gästen mit Übernachtungen getragen, wie das BFS weiter schreibt. So stiegen die Einnahmen aus diesem Segment um 4,7 Prozent. Auch die Einnahmen aus Studien- und Spitalaufenthalten erhöhten sich weiter, rückläufig waren dagegen die Einnahmen aus dem Tages- und Transitverkehr.

Auch die Schweizer Bevölkerung gab mehr für Auslandsreisen mit Übernachtungen aus (+4,1%). Der Einkaufstourismus ging hingegen um 3,2 Prozent zurück. Das BFS führt dies unter anderem auf die tiefere Zollfreigrenze sowie auf geringere Preisvorteile in den Nachbarländern zurück.

Die veröffentlichten Zahlen für 2025 sind allerdings noch provisorisch. Die definitiven Angaben zum Vorjahr wichen dabei deutlich von den ersten Schätzungen ab.