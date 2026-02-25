Traktor verliert in Neuenhof AG sein linkes Vorderrad

Das Vorderrad eines Traktors hat sich am Mittwochmorgen in Neuenhof während der Fahrt gelöst. Mehrere Liter Diesel liefen aus und gelangten in einen Schacht, wie die Kantonspolizei Aargau am Mittwoch mitteilte.

(Keystone-SDA) Laut der Mitteilung war ein 43-jähriger Mann mit einem Traktor von Baden in Richtung Neuenhof unterwegs. Während der Fahrt löste sich das linke Vorderrad des Fahrzeugs.

Die Feuerwehr Neuenhof pumpte den Schacht aus und reinigte die verschmutzte Fahrbahn, wie es weiter hiess. Für die Bergungs- und Reinigungsarbeiten sperrten die Einsatzkräfte die Zürcherstrasse während vier Stunden.

Gemäss Polizeiangaben steht ein technischer Defekt als Unfallursache im Vordergrund. Die Kantonspolizei Aargau habe diesbezüglich Ermittlungen aufgenommen, hiess es.