Tram erfasst Fussgängerin in Bern

Keystone-SDA

Eine Fussgängerin ist in der Stadt Bern am Montagnachmittag von einem Tram erfasst und verletzt worden. Sie musste nach in ein Spital gebracht werden, wie die Kantonspolizei Bern am Montag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich gegen 13.30 Uhr auf dem Bahnhofplatz beim Baldachin. Eine Fussgängerin beabsichtigte dort das Tramtrassee zu überqueren, als ein Tram vom Bärenplatz herkommend bei den Tramperrons einfuhr.

Trotz einer umgehend eingeleiteten Notbremsung des Trams kam es laut Polizeiangaben zur Kollision mit der Frau. Die genauen Gründe für den Unfall seien noch unklar und würden ermittelt, so die Kantonspolizei Bern.

Die Fahrgäste im Tram blieben nach aktuellem Kenntnisstand unverletzt. Infolge des Unfalls kam es zu Verkehrseinschränkungen bei Bernmobil.