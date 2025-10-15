Tramkollision am Zürcher Paradeplatz fordert drei Verletzte

Keystone-SDA

Am Mittwochmittag sind am Zürcher Paradeplatz zwei Trams kollidiert. Dabei wurden zwei Passagierinnen und eine Trampilotin leicht verletzt.

(Keystone-SDA) Beim Unfall kurz vor 13 Uhr zwischen zwei Trams der Linien 11 und 13 entgleisten beide Trams, wie die Stadtpolizei Zürich am Mittwochnachmittag mitteilte. Die Trampilotin und zwei Passagierinnen des 13er-Trams im Alter von 23 und 56 Jahren verletzten sich dabei.

Eine Passagierin konnte nach der Kontrolle vor Ort entlassen werden. Schutz & Rettung brachte die beiden anderen Frauen ins Spital. Der genaue Unfallhergang ist unklar und wird durch die Stadtpolizei ermittelt. Die Trams kollidierten kurz vor dem Paradeplatz.

Die VBZ meldeten, dass wegen einer Kollision keine Trams auf der Bahnhofstrasse fuhren. Betroffen waren fünf Linien.