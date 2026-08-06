Treibstoff verschmutzt Bach im Freiburger Saanebezirk

Keystone-SDA

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Ein Treibstoffaustritt hat in Vuisternens-en-Ogoz FR den Bach Pra Gady verschmutzt. Das Ökosystem wurde in Mitleidenschaft gezogen, wie die Kantonspolizei am Donnerstag mitteilte. Tote Tiere wurden bislang aber nicht entdeckt.

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(Keystone-SDA) Einsatzkräfte richteten im betroffenen Gewässer und in einem angrenzenden Bach Schwimmsperren ein.

Die Polizei war am Mittwoch gegen 10.20 Uhr wegen Dieselgeruchs alarmiert worden. Die Ursache der Verschmutzung ist noch unklar; Ermittlungen sind im Gange.