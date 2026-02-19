Trump kündigt Milliardenhilfen für den Gazastreifen an

Keystone-SDA

US-Präsident Donald Trump hat bei der ersten Sitzung seines umstrittenen Friedensrates Milliardenhilfen für den Gazastreifen angekündigt. Kasachstan, Aserbaidschan, die Vereinigten Arabischen Emirate, Marokko, Bahrain, Katar, Saudi-Arabien, Usbekistan und Kuwait hätten 7 Milliarden US-Dollar (5,9 Milliarden Euro) für ein Hilfspaket zugesagt, verkündete Trump in der US-Hauptstadt Washington.

(Keystone-SDA) Das Amt der Vereinten Nationen für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten sammele zudem 2 Milliarden Dollar für die Unterstützung des Gazastreifens. Der Weltfussballverband FIFA werde darüber hinaus helfen, 75 Millionen Dollar für Projekte in Gaza zu sammeln, die mit Fussball zu tun haben sollen, sagte Trump. Die USA werden nach seinen Angaben zudem 10 Milliarden Dollar für den Friedensrat bereitstellen. Die Vereinigten Staaten seien sehr grosszügig mit Geld, denn es gebe nichts Wichtigeres als Frieden, betonte der US-Präsident. Genauere Angaben dazu, wofür dieses Geld eingesetzt werden soll, machte er zunächst nicht.

Trump hatte den Friedensrat beim Weltwirtschaftsforum im Schweizer Alpenort Davos gegründet. Aktuell hat das Gremium etwa zwei Dutzend Mitglieder, darunter Ungarn, Israel, Belarus, Katar, Saudi-Arabien und die Türkei.