Turkish Airlines bestellt 225 Boeing-Flugzeuge

Keystone-SDA

Turkish Airlines hat die feste Bestellung von 225 Flugzeugen beim US-Hersteller Boeing bekanntgegeben. Laut der Fluggesellschaft betreffen die Aufträge 150 Maschinen, die zwischen 2029 und 2034 ausgeliefert werden sollten, sowie 75 weitere als Option.

1 Minute

(Keystone-SDA) Bestellt wurden 75 Langstreckenjets vom Typ Boeing 787, davon 50 fest und 25 optional, sowie 150 Mittelstreckenflugzeuge der 737-MAX-Reihe, davon 100 fest und 50 optional, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Zudem verhandelte Turkish Airlines mit Rolls-Royce und GE Aerospace über Triebwerke, Ersatzteile und Wartungsleistungen für die 787-Jets.

Die Airline erklärte, dass ihre gesamte Flotte bis 2035 aus modernen Flugzeugen der neuesten Generation bestehen solle.

Damit wollte sie die Effizienz steigern und ein jährliches Wachstum von durchschnittlich 6 Prozent erreichen.

Erdogan im Weissen Haus

In türkischen Medien war seit Sonntag über den Deal spekuliert worden, kurz vor dem mehr als zwei Stunden dauernden Treffen von Präsident Recep Tayyip Erdogan mit US-Präsident Donald Trump am Donnerstag in Washington. Es war Erdogans erster Besuch im Weissen Haus seit 2019. Unter Joe Biden war der türkische Präsident nicht empfangen worden.

Bereits Ende 2023 hatte Turkish Airlines 355 Flugzeuge beim europäischen Boeing-Konkurrenten Airbus bestellt.

