TV-Star Nik Hartmann und Ehefrau Carla gehen in Paartherapie

Keystone-SDA

TV-Moderator Nik Hartmann und Ehefrau Carla Hartmann gehen in eine Paartherapie. Von einer Liebeskrise sei aber nicht die Rede. Es gehe um die Beziehungspflege. "Jedes Mal merke ich, wie gut es wirklich tut", sagt der 53-Jährige der "Glückspost".

(Keystone-SDA) Der gebürtige Berner findet, es sei «wie in die Dentalhygiene zu gehen – es sollte völlig normal sein». Erst in einem Notfall in die Paartherapie zu gehen, helfe vielleicht nur noch für eine saubere Trennung, so der ehemalige Moderator von «SRF bi de Lüt».

Weil im Alltag immer mal wieder die Zeit für Gespräche über die Beziehung fehle, würde die Termine das Paar dazu zwingen, miteinander zu sprechen. «Und das nützt wirklich viel», so Clara Hartmann.

Das Paar lernte sich im Gymnasium kennen und ist seit 26 Jahren verheiratet. Zusammen haben sie drei Söhne und leben in Buonas ZG.

Nik Hartmann kehrt Ende September nach fünf Jahren bei CH Media zu SRF zurück. Dort wird er die Sendung «Happy Day» moderieren.