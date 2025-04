UBS geht lokale Partnerschaft in Indien für Vermögensverwaltung ein

Keystone-SDA

Die UBS ist in Indien eine strategische Partnerschaft zum Ausbau des Vermögensverwaltungsgeschäfts eingegangen. Partner ist "360 One Wam Ltd", einer der laut UBS grössten unabhängigen Vermögensverwalter und Asset Manager Indiens.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Partnerschaft soll das globale und regionale Fachwissen der UBS mit dem lokalen Knowhow von «360 One» kombinieren, wie die UBS am Dienstag mitteilte. Die Kunden beider Institute sollen Zugang haben zu Onshore- und Offshore-Dienstleistungen im Bereich Vermögensverwaltung.

Das Inland-Geschäft der UBS in Indien wird auf «360 One» übertragen, während gleichzeitig die Kunden von «360 One» in Singapore künftig von der UBS in Singapore bedient werden. Die Änderungen müssen indes noch von der zuständigen Behörden bewilligt werden.

Darüber hinaus wird die UBS die Rechte für eine Übernahme eines Anteils von 4,95 Prozent an «360 One» erwerben. Finanzielle Details zur Transaktion werden keine bekanntgegeben.