Udo Jürgens bekommt grosse Dauerausstellung in Heimatstadt

Keystone-SDA

Udo Jürgens wird mit einer Dauerausstellung in seiner österreichischen Heimatstadt Klagenfurt geehrt. Die Idee zu der umfangreichen Schau im Landesmuseum Kärnten präsentierten nun unter anderem seine Kinder John und Jenny Jürgens. Die genaue Konzeption werde in den nächsten Jahren erfolgen, die Ausstellung solle spätestens im Frühsommer 2027 eröffnet werden, hiess es. "Papa kommt nach Hause", sagte John Jürgens.

3 Minuten

(Keystone-SDA) Udo Jürgens wurde in Klagenfurt geboren, studierte am dortigen Konservatorium Klavier und Komposition und hatte erste Auftritte mit seiner Band. Der mit mehr als 1.000 Liedern und mehr als 100 Millionen verkauften Tonträgern höchst erfolgreiche und produktive Sänger starb 2014 im Alter von 80 Jahren in der Schweiz.

John Jürgens: «Am richtigen Ort gelandet»

«Hier geht es auch ganz viel um Emotionen und das ist auch etwas, was dem Papa gut gefallen würde», sagte Jenny Jürgens am Rande der Pressekonferenz der Deutschen Presse-Agentur. Es gebe in dem jüngst sanierten Museum auf der geplanten Fläche von etwa 400 Quadratmetern genügend Raum. «Man hat das Gefühl, man ist einfach am richtigen Ort gelandet», sagte John Jürgens.

Udo Jürgens habe testamentarisch verfügt, dass Gegenstände seines Nachlasses der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden sollten, so John Jürgens weiter. Die ursprüngliche Idee sei aber eine temporäre Ausstellung gewesen. Jetzt sei etwas viel Grösseres daraus geworden, sagte Jenny Jürgens.

Schau mit Bademantel und Grand-Prix-Auszeichnung

Der berühmte Bademantel, den Udo Jürgens oft nach der Show auf der Bühne trug, werde ebenso zu sehen sein wie die Medaille zum Gewinn des Grand Prix Eurovision de la Chanson (heute: Eurovision Song Contest) 1966 mit dem Titel «Merci, Chérie», hiess es. Sein gläsernes Klavier gehöre auch zu den Schau-Objekten. Sein Motorboot solle vor dem Museum aufgestellt werden.

Sie würden auch zehneinhalb Jahre nach dem Tod des Vaters fast jeden Tag an ihn denken, sagten beide Kinder. «Es bleibt, und das glaube ich, das bleibt es für immer, eine Amputation», sagte Jenny Jürgens der dpa. Die Traurigkeit komme oft ungefragt ums Eck.

Die 58-jährige Jenny Jürgens ist Fotografin, hat jahrzehntelang als Schauspielerin gearbeitet, ist stark sozial engagiert und lebt auf einer Farm in Spanien. Der 61 Jahre alte John Jürgens ist nach eigenen Worten «Musiker mit Leidenschaft», arbeitet als Event-Disc-Jockey und kümmert sich um die 1998 gegründete «Stiftung Udo Jürgens» mit dem Ziel, Kinder und Waisen in Not zu helfen.