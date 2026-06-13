Unbekannte brechen in Waffengeschäft im Kanton Schwyz ein

Keystone-SDA

In ein Waffengeschäft in Ried im Kanton Schwyz sind in der Nacht auf Samstag Unbekannte eingebrochen. Stunden später nahm die Polizei in Zürich fünf verdächtige Männer aus Frankreich fest.

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(Keystone-SDA) Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich mehrere Täter kurz vor 3 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Waffengeschäft, wie die Kantonspolizei Schwyz am Samstag mitteilte. Es seien mehrere Waffen und Waffenzubehör entwendet worden, und es sei grosser Sachschaden entstanden.

Noch im Verlauf des Morgens konnten in Zürich fünf Personen durch die Kantonspolizei Zürich verhaftet werden, wie es weiter hiess. Bei den Festgenommenen handelt es sich um fünf aus Frankreich stammende Männer im Alter zwischen 19 und 21 Jahren. Diese werden verdächtigt, am Einbruch in das Waffengeschäft beteiligt gewesen zu sein.

Die genaue Anzahl der entwendeten Waffen sowie die Höhe des entstandenen Sachschadens sind nun Teil der von der Staatsanwaltschaft des Kantons Schwyz geleiteten Ermittlungen.