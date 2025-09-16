Unbekannte fällen in Walchwil ZG Bäume eines Schutzwaldes
In einem Schutzwald, der sich in Walchwil ZG auf einem privaten Grundstück befindet, sind illegal Bäume gefällt worden. Die Bäume wurden vor Ort liegengelassen.
(Keystone-SDA) Gemäss einer Mitteilung der Zuger Strafverfolgungsbehörden vom Dienstag wurde die Tat zwischen Juli 2025 und Ende August 2025 begangen. Gefällt wurden demnach drei Eschen, eine Eiche, zwei Tannen und fünf Haselstämme.
Die gefällten Bäume sind Teil eines Schutzwaldes. Sie befinden sich auf einem privaten Grundstück. Der Sachschaden beträgt mehrere tausend Franken.