The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Unbekannte fällen in Walchwil ZG Bäume eines Schutzwaldes

Keystone-SDA

In einem Schutzwald, der sich in Walchwil ZG auf einem privaten Grundstück befindet, sind illegal Bäume gefällt worden. Die Bäume wurden vor Ort liegengelassen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Gemäss einer Mitteilung der Zuger Strafverfolgungsbehörden vom Dienstag wurde die Tat zwischen Juli 2025 und Ende August 2025 begangen. Gefällt wurden demnach drei Eschen, eine Eiche, zwei Tannen und fünf Haselstämme.

Die gefällten Bäume sind Teil eines Schutzwaldes. Sie befinden sich auf einem privaten Grundstück. Der Sachschaden beträgt mehrere tausend Franken.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
2 Likes
5 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
22 Likes
23 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
36 Likes
27 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft