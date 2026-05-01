Unbekannte greifen 59-Jährigen in Muttenz BL an

Keystone-SDA

In Muttenz BL ist am Donnerstagabend ein 59-jähriger Mann von zwei Unbekannten angegriffen worden. Die Polizei sucht nun Zeugen.

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(Keystone-SDA) Zum Angriff kam es zwischen 22.50 Uhr und 23.05 Uhr an der Tramstrasse, wie die Polizei Basel-Landschaft am Freitag mitteilte.

Gemäss ersten Erkenntnissen wurde der Mann auf Höhe des Sekundarschulhauses Hinterzweien von einer unbekannten Täterschaft körperlich angegriffen. Diese habe zuvor mutmasslich bei dessen Wohnhaus geklingelt und geklopft. Der Mann wurde dabei verletzt und musste durch die Sanität zur weiteren Behandlung in ein Spital gebracht werden, wie es weiter hiess.

Die Polizei Basel-Landschaft hat in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.