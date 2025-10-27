Unbekannte sprengen Bankomaten in Balsthal SO

Keystone-SDA

Unbekannte haben am frühen Montagmorgen in Balsthal im Kanton Solothurn einen Bankomaten gesprengt. Dabei wurde niemand verletzt. Der Täterschaft gelang trotz unverzügliche eingeleiteter Fahndung die Flucht, wie die Solothurner Kantonspolizei mitteilte.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Meldung ging um 03.20 ein, worauf mehrere Polizeipatrouillen ausrückten. Der Bankomat an der Wengimattstrasse war zerstört. Das genaue Ausmass des Schadens lässt sich noch nicht beziffern, wie es im Communiqué heisst. Sicherheitshalber sperrte die Polizei den Gefahrenbereich grossräumig ab.

Die unbekannte Täterschaft flüchtete nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen in einem dunklen Kleinwagen in Richtung Dorfzentrum. Die Polizei sucht Zeugen. Am Tatort nahmen verschiedene Spezialdienste die Arbeit auf, ebenso das Fedpol und die Bundesanwaltschaft, die für Sprengstoffdelikte zuständig ist.