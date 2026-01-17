Unbewilligte Anti-WEF-Demo verursacht Grossaufgebot in Bern

Keystone-SDA

Unter dem Motto "Gemeinsam gegen den Mördertreff" haben linke Gruppierungen für Samstagnachmittag zu einer Anti-WEF-Demonstration in Bern aufgerufen. Es kamen vorerst aber nur ein paar Hundert, die einem massiven Polizeiaufgebot gegenüberstanden.

(Keystone-SDA) In Bahnhofsnähe kontrollierten Einsatzkräfte zahlreiche Personen und stellten Schutz- sowie Vermummungsmaterial sicher, wie eine Reporterin der Nachrichtenagentur Keystone-SDA berichtete. In diesem Zusammenhang seien Wegweisungen ausgesprochen worden, schrieb die Berner Kantonspolizei auf der Plattform X.

Demnach standen zudem Dialogteams im Einsatz, um mit den Demonstrierenden Kontakt aufzunehmen. Eine Platzkundgebung werde toleriert, teilte die Polizei via Durchsage auf dem Bahnhofsplatz mit – nicht aber ein Umzug. Die Teilnehmenden reagierten mit Buhrufen.

In der gesamten Innenstadt standen Polizistinnen und Polizisten in Vollmontur bereit. Der Bundesplatz war abgesperrt, zudem warteten zahlreiche Einsatzfahrzeuge vor dem Bundeshaus, darunter solche aus anderen Kantonen.