Unfall nach Sekundenschlaf in Merishausen SH fordert Verletzten

Keystone-SDA

In Merishausen SH ist es am Mittwochnachmittag zu einer seitlichen Kollision zwischen zwei Autos gekommen. Ein Lenker verletzte sich dabei unbestimmt.

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(Keystone-SDA) Ein 62-jähriger Autofahrer war kurz vor 16 Uhr auf der Hauptstrasse H4 von Schaffhausen in Richtung Bargen unterwegs, wie die Schaffhauser Polizei am Donnerstag mitteilte. Gemäss ersten Erkenntnissen verlor der Mann am Steuer aufgrund eines Sekundenschlafs die Herrschaft über sein Fahrzeug.

Das Auto des 62-Jährigen geriet auf die Gegenfahrbahn und prallte dort seitlich in einen entgegenkommenden Wagen. Durch die Wucht des Aufpralls zog sich einer der beteiligten Autofahrer Verletzungen zu. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.