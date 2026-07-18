Warum die Schweiz als «Mutterland des Minigolf» gilt

Mehr Why Switzerland is considered the birthplace of minigolf

Mein Schwerpunkt bei Swissinfo liegt im Service-Journalismus und Erklärformaten. Ich bin verantwortlich für die Seite „Auswandern leicht gemacht“, eng in verschiedene redaktionelle Aufgaben sowie Marketingprojekte eingebunden und konzipiere und moderiere Video- und Audioformate. Ursprünglich aus der Romandie, lebe ich heute in Zürich. Nach meinem Abschluss an der ZHAW war ich unter anderem als Redaktorin und Moderatorin für Medien wie SonntagsBlick, BlickTV und Watson tätig.

Ich kuratiere die Social-Media-Kanäle von Swissinfo in allen Landessprachen und entwickle sie weiter. Als Social-Media-Managerin und digitale Content-Spezialistin bringe ich aktuelle Nachrichten, Hintergründe und Erklärstücke zu Politik und Kultur in vier verschiedenen Sprachen direkt zur fünften Schweiz.

Minigolf gehört für viele zum Sommer wie Glacé und Badi. Doch nur wenige wissen, dass die Schweiz eine zentrale Rolle in der Geschichte dieser Sportart gespielt hat.

1954 eröffnete der Gartenarchitekt Paul Bongni in Ascona die weltweit erste normierte Minigolfanlage. Mit seinen standardisierten Bahnen und Hindernissen schuf er die Grundlage für das moderne Minigolf, wie wir es heute kennen. Dieses gehört zum sogenannten Bahnengolf, wie das Miniaturgolf, Cobigolf, Sterngolf und Filzgolf. Vom Tessin aus verbreitete sich das Spiel, rund um den Globus.

Dass ausgerechnet die Schweiz zum «Mutterland des Minigolf» wurde, mag überraschen. Doch die Kombination aus Präzision, Normierung und Tüftlergeist erwies sich als Erfolgsrezept.

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Ungewöhnliche Schweiz

Die Schweiz, das «Mutterland des Minigolf»

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Ist es vielleicht typisch Schweiz, dass ausgerechnet hier die Verzwergung einer Sportart ihren Standard fand und dann das Land eroberte?

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