Universität Basel vermeldet Rekord bei Studierendenzahlen

Keystone-SDA

Im Herbstsemester sind an der Universität Basel 13'707 Studierende und Doktorierende immatrikuliert. Das sind 382 mehr als im Vorjahr und ein Rekord, wie die Uni in einer Medienmitteilung vom Donnerstag schreibt.

(Keystone-SDA) Unverändert bleibt der Frauenanteil mit 58 Prozent und auch die Anzahl der Studieneintritte auf Bachelor-Stufe ändert sich mit 1777 kaum, wie es heisst. Die Anzahl der Eintritte auf Master- und Doktor-Stufe sei von 583 im 2024 auf 667 dieses Jahr gestiegen und bewege sich «weiterhin auf hohem Niveau».

Bachelor-Studierende bilden mit 46 Prozent die grösste Gruppe, gefolgt von Master-Studierenden (32 Prozent) und Doktorierenden (22 Prozent), wie die Uni weiter schreibt.

Mehr ausländische Studierende

Angestiegen ist der Anteil der Studierenden und Doktorierenden aus dem Ausland. Im 2024 waren es noch 3569 Personen, dieses Jahr waren es 3957, wie der Mitteilung zu entnehmen ist. Er beträgt damit rund 29 Prozent.

Rund die Hälfte der Studierenden und Doktorierenden stammt laut Mitteilung aus der Nordwestschweiz. Davon entfielen 20,5 Prozent auf den Kanton Baselland, 14,9 Prozent auf den Kanton Basel-Stadt sowie zusammen 14 Prozent auf die Kantone Solothurn und Aargau. Aus der restlichen Schweiz stammten 21,6 Prozent.