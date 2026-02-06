Unsichere Weltlage ist beliebtes Sujet an der Basler Fasnacht 2026

Keystone-SDA

Die unsicher Weltlage mit Trump, Kriege und die wirtschaftlich angespannte Lage in Europa sind beliebte Sujets der Basler Fasnacht 2026. Dies gab das Fasnachts-Comité am Freitag vor den Medien bekannt.

(Keystone-SDA) Beliebte lokale Sujets sind laut Obmann Robi Schärz Baustellen in Basel, der Durchgangsverkehr in Birsfelden und Basel in Festlaune mit dem ESC.

11’683 Personen haben sich beim Comité angemeldet. Letztes Jahr waren es noch 11’485. Die Zahl der Kinder und Jugendlichen bei den Jungen Garden und Binggis ist auf 2132 gestiegen. Das sind 2,2 Prozent mehr als letztes Jahr.

Insgesamt haben sich 509 Einheiten angemeldet – zehn mehr als im Vorjahr. Davon werden 444 am Cortège teilnehmen, 65 Einheiten pausieren

Die Basler Fasnacht findet vom 23. bis am 25. Februar unter dem Motto «Blyyb verspiilt» statt. Als Teil eines Massnahmenpakets nach der Brandkatastrophe von Crans-Montana VS führt die Feuerpolizei bis Mitte nächster Woche eine Begehung aller Cliquenkeller durch.

Die Regierung gab am Freitag bekannt, dass sie aufgrund der Brandschutzvorgaben Ersatzstandorte für die Verpflegung der Jungen Garden zur Verfügung stellen will.