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Unterschriftensammlung für Mobilitätsbon-Initiative gestartet

Keystone-SDA

Die Organisation Umverkehr hat am Dienstag die Unterschriftensammlung für die Mobilitätsbon-Initiative gestartet. Diese will den öffentlichen Verkehr im Inland stärken, Zugverbindungen in Nachbarländer ausbauen und eine Abgabe auf Flugtickets und Privatjets erheben.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
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(Keystone-SDA) Zurzeit sei das Flugzeug oft günstiger als der Zug, obwohl dieser viel umweltfreundlicher sei, heisst es in einer Mitteilung von Umverkehr und einer Allianz von Parteien und Verbänden. Mit der Initiative soll eine Abgabe auf Flugtickets und Privatjets eingeführt werden, um die ungleich langen Spiesse von Zug und Flugzeug anzugleichen.

Die Einnahmen durch die Abgabe würden sich laut den Initianten auf rund 1,5 Milliarden Franken pro Jahr belaufen. Mindestens zwei Drittel davon sollen als Gutschein für den öffentlichen Verkehr – als sogenannter Mobilitätsbon – an die Bevölkerung ausbezahlt werden. Dieser könne für den lokalen, nationalen oder internationalen öffentlichen Verkehr verwendet werden.

Die Initianten haben nun 18 Monate Zeit, die Unterschriften bei der Bundeskanzlei einzureichen.

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