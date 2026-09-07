Urner Polizei erwischt Raser auf der Autobahn bei Amsteg

Keystone-SDA

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Ein Autofahrer ist am frühen Montagmorgen auf der Autobahn A2 bei Amsteg in Fahrtrichtung Süden massiv zu schnell gefahren. Der Wagen mit italienischen Kontrollschildern passierte eine Messstelle der Kantonspolizei Uri mit einer Geschwindigkeit von 141 km/h.

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(Keystone-SDA) Erlaubt sind in diesem Abschnitt lediglich 80 km/h, wie die Polizei in einer Mitteilung schrieb. Sie registrierte den Vorfall kurz nach 02.00 Uhr.

Gegen die beschuldigte Person werde ein Fahrverbot erlassen, wie es weiter hiess. Zudem verzeigte die Polizei sie wegen des Rasertatbestands bei der zuständigen Staatsanwaltschaft.