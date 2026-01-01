Ursache für Explosion in Crans-Montana noch nicht bekannt

Keystone-SDA

Die Ursache für die Explosion in einer Bar in Crans-Montana VS in der Silvesternacht mit mehreren Todesopfern ist weiterhin nicht bekannt. Die Walliser Kantonspolizei sprach in einem Communiqué von einem "schwerwiegenden Vorfall".

(Keystone-SDA) Demnach ereignete sich die Explosion in der Bar «Le Constellation». In einem von blick.ch veröffentlichten Augenzeugen-Video waren in einem Gebäude Flammen im Erdgeschoss zu sehen. Ein anderes zeigte mehrere Ambulanzen und Rettungskräfte im Einsatz.

Auch über die Opferzahl gab es noch keine Angaben. Zum Zeitpunkt des Dramas seien mehr als 100 Personen im Lokal anwesend gewesen, schrieb die Polizei. Gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sprach die Polizei von mehreren Toten und mehreren Verletzten. Die Zeitung «Le Nouvelliste» berichtete auf seiner Webseite dutzenden Toten und 100 Verletzten.

Im Einsatz standen Polizeien, Feuerwehren und mehrere Helikopter. Der Einsatz dauere an, hiess es weiter. Der gesamte Sektor sei abgesperrt. Über Crans-Montana wurde eine Flugverbotszone verhängt. Die Polizei informiert an einer Medienkonferenz um 10:00 Uhr. Für die Familien ist eine Helpline eingerichtet worden unter 084 811 21 17.