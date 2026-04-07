Uster beurlaubt Kommandanten der Stadtpolizei

Keystone-SDA

Der Stadtrat von Uster hat den Kommandanten der Stadtpolizei beurlaubt. Grund für diesen Schritt ist ein Vertrauensverlust des Stadtrats gegenüber dem Polizeichef.

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(Keystone-SDA) Der Kommandant ist bereits seit dem 26. März freigestellt, wie die Stadt Uster am Dienstag mitteilte. Demnach fehlt der Exekutive aktuell die Basis für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Chef der Stadtpolizei.

Auslöser für den Konflikt ist das Verhalten des Kommandanten während einer laufenden internen Untersuchung. In diesem Verfahren geht es um die mögliche Verletzung von Persönlichkeitsrechten.

Ein strafrechtlich relevantes Verhalten liegt laut der Mitteilung nicht vor. Der Polizeichef ist seit dem 28. März krankgeschrieben. Die operative Leitung der Stadtpolizei liegt nun bis auf Weiteres bei seinem bisherigen Stellvertreter Sascha Buchmann.