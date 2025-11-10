Worum geht es bei der Abschreibung der AT1-Anleihen der Credit Suisse?
Die Finanzmarktaufsicht (Finma) erklärte im März 2023 alle AT1-Anleihen der Credit Suisse für wertlos; das im Zusammenhang mit der Notübernahme der CS durch die UBS. Nun haben ehemalige Gläubiger der CS vor dem Bundesverwaltungsgericht gegen die Abschreibung geklagt – und Recht bekommen. Was bedeutet das für den Schweizer Staat? Jetzt im Geldcast Update.
Selten wirft eine Verfügung der Finma so hohe Wellen wie die vom 19. März 2023: Damals verfügte die Finma die Abschreibung aller AT1-Anleihen der Credit Suisse im Wert von über 16 Milliarden Franken. Nun aber hat das Bundesverwaltungsgericht entschieden: Diese Abschreibung war widerrechtlich. Die ehemaligen Gläubiger der Credit Suisse dürfen auf eine Teil-Auszahlung hoffen. Doch wer wird das bezahlen? Die UBS als Rechtsnachfolgerin der Credit Suisse? Oder der Schweizer Staat, weil er die Abschreibung der Anleihen angeordnet hatte?
