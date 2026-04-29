Velo-Vignette kommt im Baselbiet gut an

Keystone-SDA

Die Velo-Vignette gegen Fahrraddiebstähle erfreut sich im Baselbiet zunehmender Beliebtheit. In den vergangenen zwei Jahren wurden rund 2500 Fahrräder registriert, wie die Polizei Basel-Landschaft am Mittwoch mitteilte.

1 Minute

(Keystone-SDA) Zudem hätten die positiven Erfahrungen im Baselbiet auch auf nationaler Ebene Wirkung gezeigt. So habe die Schweizerische Kriminalprävention eine Kampagne für die ganze Schweiz lanciert. In den kommenden Wochen würden auch die Kantonspolizei Basel-Stadt und die Stadtpolizei Zürich eine solche Vignette einführen.

Die Vignette soll helfen, gestohlene Fahrräder schneller den Besitzerinnen und Besitzern zuzuordnen. Gleichzeitig soll sie gemäss Mitteilung Diebe abschrecken.

Die Vignette wird auf das Fahrrad aufgeklebt und das Velo auf der Website www.velo-vignette.ch registriert. Der Kleber ist auf allen Polizeiposten und im Fachhandel der Region erhältlich. Die Registrierung sowie die Verwendung der Velo-Vignette sind im Baselbiet kostenlos, wie es weiter heisst.