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Velofahren am Berner Kornhausplatz soll sicherer werden

Keystone-SDA

Die Stadt Bern will einen Unfallschwerpunkt auf der Veloroute zwischen Kornhausbrücke und Kornhausplatz sicherer machen. Aufgrund der schmalen Fahrbahn zwischen Tramgleis und Trottoir sowie der Einmündung Nägeligasse kam es dort oft zu Unfällen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Künftig werden Velofahrende stadteinwärts über eine neue Rampe am Rand des Kornhausplatzes geführt, wie die Stadt am Freitag mitteilte. Um den nötigen Platz zu schaffen, werden die Geländer vor dem Kornhaus entfernt und die Markierungen an der Nägeligasse zurückversetzt.

Die neue Verkehrsführung erhöhe auch die Sicherheit für die Fussgängerinnen und Fussgänger, schrieb die Stadt. Künftig seien weniger Velos im Mischverkehr direkt vor dem Kornhaus unterwegs.

Der Gemeinderat hat für die baulichen Anpassungen und Markierungen einen Kredit von 115’000 Franken bewilligt. Die Bauarbeiten starten am kommenden Montag und dauern voraussichtlich bis zum 8. Juli.

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