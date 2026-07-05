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Velofahrende bei Kollision mit Autofahrer in Rickenbach TG verletzt

Keystone-SDA

Bei einem Zusammenstoss mit einem Auto sind am Sonntag in Rickenbach TG ein Velofahrer und eine Velofahrerin verletzt worden. Der 55-jährige Velofahrer musste mit unbestimmten Verletzungen ins Spital gebracht werden, wie die Kantonspolizei Thurgau mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich gegen 09.30 Uhr auf der Sonnmattstrasse. Ein 47-jähriger Autofahrer fuhr dort rückwärts aus einem Parkfeld auf die Fahrbahn. Der Velofahrer war mit der 52-jährigen Velofahrerin auf der Sonnmattstrasse in Richtung Sonnmattkreisel unterwegs. Er stiess dabei zuerst mit dem Auto und danach mit der Velofahrerin zusammen.

Die 52-jährige Velofahrerin erlitt leichte Verletzungen. Die Kantonspolizei Thurgau kläre den genauen Unfallhergang ab.

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