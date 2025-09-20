Velofahrerin bei Kollision mit Auto in Diessenhofen TG verletzt
Eine 17-jährige Velofahrerin ist bei einem Zusammenstoss mit einer Autofahrerin am Samstagmorgen in Diessenhofen im Thurgau mittelschwer verletzt worden. Sie wurde von der Rega in ein Spital geflogen, wie die Kantonspolizei mitteilte.
(Keystone-SDA) Die Velofahrerin war gegen 11 Uhr in Richtung Diessenhofen unterwegs. Nach der Überquerung eines Bahnübergangs kam es zum frontalen Zusammenstoss mit dem Fahrzeug der 71-jährigen Autofahrerin.
Laut eigenen Angaben wurde die Autofahrerin von der Sonne geblendet, woraufhin sie die Velofahrerin übersehen habe, teilte die Polizei am Samstagnachmittag weiter mit. Der Sachschaden beträgt einige tausend Franken.