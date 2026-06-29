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Velofahrerin bei Sturz in Muri AG mittelschwer verletzt

Keystone-SDA

Eine Velofahrerin ist am Sonntagmorgen in Muri AG gestürzt und hat sich dabei mittelschwer bis schwer verletzt. Sie fuhr als vorderste von drei Radfahrenden, als ein SUV sie von der Strasse abdrängte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich gegen 09.30 Uhr auf der unübersichtlichen Ausserortsstrecke zwischen Geltwil und Buttwil in Richtung Muri, wie die Kantonspolizei Aargau am Montag mitteilte.

Ein unbekannter, vermutlich silberfarbener SUV mit Anhänger mit der Aufschrift «lebende Tiere» habe die Fahrradgruppe überholt. Er habe das Manöver jedoch wegen eines entgegenkommenden Fahrzeugs abbrechen müssen. In der Folge habe es zwar keine Kollision gegeben, die Velofahrerin sei trotzdem zu Fall gekommen. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Spital.

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