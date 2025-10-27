The Swiss voice in the world since 1935
Velofahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Keystone-SDA

Eine Velofahrerin ist am Montagabend in Chur bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich auf der Felsenaustrasse, wie die Stadtpolizei Chur mitteilte.

veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Nach Polizeiangaben waren ein Lieferwagen, ein Personenwagen und die Velofahrerin auf der Felsenaustrasse unterwegs, als es zur Kollision kam. Die Verletzte sei nach der medizinischen Erstversorgung ins Spital gebracht worden. Alle drei Fahrzeuge seien zur Spurensicherung abgeschleppt worden.

Der untere Abschnitt der Felsenaustrasse blieb laut Mitteilung während rund zwei Stunden gesperrt, der Verkehr wurde umgeleitet. Die Ermittlungen zum Unfallhergang seien im Gange.

