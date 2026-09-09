Velofahrerin nach Unfall in Thalheim an der Thur verstorben

Keystone-SDA

Teilen

Eine 50-Jährige Velofahrerin ist nach einem Unfall in Thalheim an der Thur im Spital gestorben. Beim Unfall mit einem Auto wurde sie zuvor schwer verletzt.

1 Minute

(Keystone-SDA) Im Spital erlag die Frau am Dienstagabend ihren schweren Verletzungen, wie die Kantonspolizei Zürich am Mittwoch mitteilte. Der Unfall hatte sich am Dienstag gegen 6.35 Uhr auf der Thurtalstrasse ereignet. Der Autolenker war von Andelfingen in Richtung Thalheim an der Thur unterwegs. In einer Rechtskurve stiess er aus noch ungeklärten Gründen mit der Velofahrerin zusammen.

Die Frau stürzte beim Zusammenprall, ein Rettungswagen brachte sie ins Spital. Der 20-jährige Autofahrer blieb unverletzt.