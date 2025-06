Verbreitet über 30 Grad – zum heissesten Tag 2025 reicht es nicht

Keystone-SDA

Am Mittwoch ist es verbreitet 30 Grad und heisser geworden. Dennoch erreichten die Temperaturen nicht den höchsten Stand des Jahres. Am heissesten war es gemäss dem Wetterdienst Meteonews in Visp VS mit 34,5 Grad.

(Keystone-SDA) Dort hatte das Thermometer bereits am 13. Juni 34,9 Grad angezeigt und damit den bisherigen Jahreshöchstwert, wie Meteonews am Abend mitteilte. Am Mittwoch zeigten sich dennoch beachtliche Hitzewerte. So mass der Flugplatz Bern-Belp 34 Grad, Basel kam auf 33,8 und Gösgen SO auf 33,7 Grad.

Temperaturen über 33 Grad gab es etwa auch in Aarau, Biasca TI, Wynau BE oder Sitten. Über 32 Grad verzeichneten Schaffhausen, Beznau AG, Chur, Neuenburg oder Grenchen SO. Meteorologen sprechen bei über 30 Grad von Hitzetagen.

Nach einer Abkühlung am Donnerstag durch Regengüsse und Gewitter auf 25 bis 27 Grad, geht es gemäss Meteonews hochsommerlich weiter. Hinter dem Höhentrog, der am Donnerstag von Ost nach West für teilweise auch heftige Niederschläge sorgt, nähert sich ein weiteres Hochdruckgebiet. Meteonews rechnet deshalb mit dem zweitwärmsten Juni seit Messbeginn in der Schweiz.