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Verkaufszahlen bei Porsche sinken – Hoffnung auf E-Cayenne

Keystone-SDA

Beim Sportwagenbauer Porsche geht die Talfahrt weiter. Im ersten Quartal 2026 sackte der weltweite Verkauf wegen der weiterhin schwierigen Lage in China und in Nordamerika um 15 Prozent auf 60'991 Autos ab.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
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(Keystone-SDA) Als Gründe nannte Porsche in einer Mitteilung vom Freitag unter anderem das Auslaufen der Produktion des Cayman und Boxster mit Verbrenner sowie entfallene Steuervergünstigungen für Elektro- und Hybridfahrzeuge in den USA.

Porsche-Vertriebsvorstand Matthias Becker sagte, der Absatz zwischen Januar und März liege im Bereich der Erwartungen. «Der Fokus in den kommenden Monaten liegt nun auf der Markteinführung des vollelektrischen Cayenne». Dieser wird ab Sommer ausgeliefert.

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