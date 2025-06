Vermisster 10-Jähriger verletzt in Bergen bei Bivio GR aufgefunden

Keystone-SDA

Ein 10-Jähriger hat sich am Dienstagnachmittag in den Bergen im bündnerischen Avers verlaufen und ist in felsigem Gelände abgestürzt. Das Kind blieb verletzt liegen. Es wurde bei einer aufwändigen Suchaktion auf rund 2000 Metern Höhe aufgefunden und ins Kantonsspital geflogen.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Knabe wurde am Nachmittag als vermisst gemeldet, wie die Kantonspolizei mitteilte. Die Rega bot Spezialisten mit Suchhunden des SAC auf und flog sie ins Suchgebiet.

Kurz nach 19 Uhr erhielt eine Polizeipatrouille in Bivio einen Hinweis von einem Bauern. Die Patrouille konnte anschliessend den Vermissten bei der Alp Valletta lokalisieren. Mit einer Windenaktion wurde der verunfallte Knabe geborgen.

Gemäss ersten Erkenntnissen hatte er sich im Gebiet der Flüeseen auf knapp 2700 Metern über Meer verlaufen und stieg anstatt in Richtung Juf mehrere Kilometer in Richtung Bivio ab. Dabei stürzte er in felsigem Gelände ab und blieb im Hang verletzt liegen. Die Polizei klärt die genauen Umstände ab.