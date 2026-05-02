Veronica Fusaro ist für den ESC nach Wien abgereist

Keystone-SDA

Die Musikerin Veronica Fusaro ist am Samstagmorgen in den Zug Richtung Wien gestiegen. Dort wird sie die Schweiz am 70. Eurovision Song Contest mit dem Song "Alice" vertreten.

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(Keystone-SDA) Die Schweizer ESC-Delegation fand am Zürcher Hauptbahnhof ein, wo sie ein Sonderzug nach Wien bringen würde. Von Nervosität sei noch nicht viel zu spüren, sagte die Bernerin vor der Abreise auf dem Perron zur Nachrichtenagentur Keystone-SDA. «Dafür bin ich noch zu müde», witzelte sie. Im Moment gehe es ihr darum, die Gegenwart so gut wie möglich aufzusaugen.

Veronica Fusaro wird am 14. Mai im zweiten Halbfinale des Eurovision Song Contests (ESC) mit ihrer Rockballade «Alice» ins Rennen um einen Finalplatz gehen. Es sei ein «toughes Halbfinal», so Fusaro mit Blick auf die Konkurrenz. Rumänien könnte ihr gefährlich werden. Denn der Song «Choke Me» von Alexandra Căpitănescu sei zwar anders als ihrer, aber lebe ebenso von einer rockigen Attitüde. Dennoch: «Ich habe das Gefühl, von allen Songs sticht meiner sehr heraus, entweder sehr gut oder sehr schlecht – das werden wir in eineinhalb Wochen herausfinden.»

Gemäss den Buchmachern könnte der Finaleinzug für die Schweiz ein schwieriges Unterfangen werden: Stand Samstagmorgen soll die Schweiz den Finaleinzug verpassen. Die besten zehn kommen jeweils weiter.

Unbeirrt trotz Wettbüro-Prognosen

Davon beeinflussen lasse sie sich nicht: «Ich gehe recht entspannt hin.» Schliesslich gebe es noch gar keine Aufnahmen davon, wie ihr Auftritt aussehen werde. Und: «Ich glaube stark an den Song und an die Performance.» Am Ende würden nicht die Wettbüros, sondern die Zuschauenden entscheiden.

Zur Performance verriet Fusaro lediglich, man habe eine tolle Art und Weise gefunden, wie die Botschaft des Songs zu unterstreichen. Das Stück handelt von einer obsessiven und einseitigen Liebe, die nur ungut sein kann. Die titelgebende Figur des Songs, «Alice», steht stellvertretend für alle Frauen, die Gewalt erfahren.

Nachdem im vergangenen Jahr der Counterenor JJ in Basel für Österreich den ESC gewann, findet er dieses Jahr vom 12. bis 16. Mai in der Wiener Stadthalle statt. Fusaro und ihre Entourage befinden sich nun auf dem Weg in die österreichische Hauptstadt, wo bis zum ESC viele Termine anstehen, von Interviews bis hin zu Proben.